Погоня россиянина за привязанной к собаке ватрушкой с сыном попала на видео

В Сочи россиянин привязал ватрушку с ребенком к собаке, отпустил и не смог догнать

В Сочи россиянин привязал ватрушку с ребенком к собаке, отпустил и не смог догнать. Погоня попала на видео, его публикует Telegram-канал Kub Mash.

Кадры были сняты уже после того, как мужчина отпустил собаку, тянущую тюбинг с его сыном. На них видно, что мужчина пытается догнать пса на скользком тротуаре у проезжей части, но это у него долго не получается.

Судя по видео, мужчина смог догнать сына лишь после того, как ватрушка врезалась в припаркованную машину и сбросила скорость. О начале проверки по факту недобросовестного выполнения родительских обязанностей не сообщается.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя россиянка скатилась с горки на ватрушке и попала под колеса авто.