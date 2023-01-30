Восьмилетняя россиянка скатилась с горки на ватрушке и попала под колеса авто

В Тульской области восьмилетняя девочка на ватрушке попала под колеса автомобиля

В Тульской области восьмилетняя девочка скатилась с горки на ватрушке и попала под колеса автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Тульской Госавтоинспекции в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 27 января в Новомосковске. По предварительной информации, во время прогулки с отцом девочка съехала на ватрушке со снежного склона и вылетела на проезжую часть Северодонецкой улицы, где на нее наехал россиянин за рулем Lada Vesta.

Ребенка госпитализировали в больницу с различными повреждениями и ушибами, областная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области несовершеннолетняя девочка попала в реанимацию после того, как влетела в припаркованный автомобиль, катаясь с отцом на тюбинге.