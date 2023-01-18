Россиянин с дочкой скатились с горки на тюбинге и на скорости влетели в джип

В Иркутской области девочка врезалась на тюбинге в джип и попала в реанимацию

В Иркутской области несовершеннолетняя девочка попала в реанимацию после того, как влетела в припаркованный автомобиль, катаясь с отцом на одном тюбинге. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Матренинской больницы Иркутска в своем Telegram-канале.

Несчастный случай произошел 8 января на горке в Шелеховском районе. Как рассказала мать пострадавшего ребенка, ее муж решил прокатиться с дочкой одновременно на одной «ватрушке». В этот момент внизу стоял припаркованный автомобиль. «Нашу ватрушку во время спуска развернуло на кочке, она понеслась в сторону машины и на всей скорости влетела левой стороной в зад этого джипа. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь. У мужа сотрясение мозга и ушиб руки, дочку увезли в Ивано-Матренинскую больницу», — сообщила россиянка.

Проведя компьютерную томографию, врачи диагностировали у девочки ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом плеча, рваную рану рта, ушиб легкого и другие травмы. Кроме того, при поступлении пострадавшей медики отметили у нее нарушение сознания.

В больнице сообщили, что девочка провела два дня в реанимации, после чего была переведена в отделение нейрохирургии. Сейчас она готовится к выписке. Горка, где ребенок получил травмы, признана незаконной и уже засыпана.

Зимой в России дети часто гибнут или получают серьезные травмы, катаясь на тюбингах. Так, в Хакасии 17-летняя школьница влетела в столб, катаясь на привязанной к легковой машине «ватрушке». В результате она впала в кому. Кроме того, выяснилось, что 21-летний водитель автомобиля не имел прав на управление им.

Похожая история произошла в ноябре 2022 года в Челябинской области, где погибла второклассница, которая каталась на тюбинге с образовавшейся после чистки снега горки. Девочка получила травму грудной клетки. Обстоятельства, которые к этому привели, не уточняются.