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10:35, 28 ноября 2022Россия

В российском регионе второклассница умерла после катания на тюбинге

В Челябинской области второклассница умерла после катания с горки на тюбинге

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Челябинской области второклассница умерла после катания с горке на тюбинге. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, школьница получила травмы в субботу, 28 ноября. Врачи диагностировали у девочки травму грудной клетки. Горка, по которой прокатился ребенок, образовалась после чистки снега.

О случившемся стало известно директору местной школы, где училась девочка. Сотрудники правоохранительных органов назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины случившегося. Следственный комитет (СК) начал проверку.

Это не первый случай смерти в этом сезоне из-за катания на тюбинге. Так, в селе Сорокин Алтайского края подросток погиб во время катания на тюбинге, который был прицеплен к автомобилю тросом.

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Анастасия Шейкина
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