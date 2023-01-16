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09:35, 16 января 2023Россия

Российская школьница впала в кому после катания на тюбинге

В Хакасии школьница впала в кому после катания на тюбинге

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Хакасии школьница впала в кому после катания на тюбинге. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД на своей странице во «ВКонтакте».

По данным Госавтоинспекции, в селе Куйбышево Бейского района пострадала россиянка 17 лет — ее тюбинг, который влетел в столб во время катания, прицепили к автомобилю Lada. Несовершеннолетняя получила сотрясения мозга и ушибы, после случившегося проводится проверка.

За рулем Lada был 21-летний россиянин без прав — он катал на тюбинге двух человек. Тюбинг влетел в столб, так как водитель не справился с управлением. После случившегося началась проверка, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Челябинской области второклассница умерла после катания с горки на тюбинге. Горка, по которой прокатился ребенок, образовалась после чистки снега.

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Анастасия Шейкина
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