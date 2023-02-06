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18:21, 6 февраля 2023Россия

Девятилетнего российского школьника избили на горке за желто-голубую ватрушку

В Кировской области девятилетнего школьника избили на горке за желто-голубую ватрушку

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

В Нолинске Кировской области дети избили девятилетнего школьника на горке за желто-голубую ватрушку. Об инциденте в российском регионе сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе областного главка МВД.

Отмечается, что в ходе потасовки дети называли мальчика украинцем. Со всеми участниками конфликта уже пообщались сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

«Информация о конфликте зарегистрирована дежурной частью отдела полиции "Нолинский". Проводится проверка», — подчеркнули в кировском главке МВД.

Мать пострадавшего ребенка отметила, что родители нападавших уже принесли ей извинения.

В сентябре 2022 года в Екатеринбурге три подростка напали и избили 12-летнюю школьницу из-за шапки в цветах российского флага.

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Анна Щербакова
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