Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал

Заслуженный артист России Виктор Цымбал умер в возрасте 73 лет

Умер заслуженный артист России, актер театра и кино, помощник художественного руководителя Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Виктор Цымбал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Актер скончался в возрасте 73 лет. Причина его смерти не уточняется.

«6 февраля ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Александрович Цымбал, который около 40 лет проработал в РАМТе. С 2000 года он являлся помощником художественного руководителя по труппе», — сообщили в театре. Собеседница ТАСС также отметила, что артисту удавалось мастерски сочетать административную и актерскую деятельность, а также «быть другом и наставником для каждого актера труппы, радовать зрителей яркими образами».

Виктор Цымбал родился 27 марта 1949 года. В 1971 году он окончил Омскую драматическую студию, а в 1988 году — ГИТИС. Артист начал работать в РАМТе в 1981 году. За свою карьеру он сыграл более пятидесяти ролей и принял участие во множестве постановок, среди которых — «Последние дни», «Нюрнберг», «Инь и Ян» и многие другие. Среди фильмов, в которых принимал участие актер, были «Борис Годунов», «Серп и молот», «Линия защиты» и другие.