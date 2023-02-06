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12:46, 6 февраля 2023Россия

Школьники попали в реанимацию из ресторана «Вкусно — и точка» в центре Москвы

Baza: двое школьников попали в реанимацию из ресторана «Вкусно — и точка» в центре Москвы

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Двоих школьников госпитализировали в токсикологическую реанимацию из ресторана «Вкусно — и точка» в центре Москвы. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает Telegram-канал Baza.

Пострадавшие — 15-летний Александр и 14-летняя София — почувствовали себя плохо в фастфуд-кафе на Маросейке. По данным канала, подростки начали бредить. Их доставили в больницу, где поставили предварительный диагноз — отравление психодислептиками. Сейчас пострадавшие находятся в бессознательном состоянии в токсикологической реанимации.

Как именно отравились школьники, пока неизвестно.

РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник уточняет, что инцидент произошел вечером 4 февраля. По данным издания, у детей наблюдаются симптомы отравления галлюциногенами. Врачи взяли анализы на наркотики и алкоголь.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по части 1 статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Уфе пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками. Школьников в бессознательном состоянии нашла их родственница. Она вызвала скорую, после чего пострадавших доставили в больницу — один из них попал в реанимацию.

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Евгения Куликова
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