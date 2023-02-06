Вучич высказался о возможном признании Белградом независимости Приштины

Вучич: Западу остается лишь мечтать о признании Белградом независимости Приштины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Западу остается только мечтать о признании Белградом независимости Приштины. Его слова приводит издание «Вечерне новости».

«Взаимное признание [Белграда и Приштины] — мечтайте об этом. Да здравствует Сербия!» — сказал Вучич. Таким образом он прокомментировал высказывание помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эксобара, отметившего, что итогом переговоров Косово и Сербии должно стать взаимное признание.

Ранее Вучич отказался признавать независимость самопровозглашенной республики Косово. Он подчеркнул, что это решение является окончательным. Сербский лидер также добавил, что не поддерживает вступление Косово в ООН.