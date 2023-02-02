Вучич выступил против вступления Косово в ООН

Вучич отказался признать независимость Косово и выступил против его вступления в ООН

Президент Сербии Александр Вучич во время своего выступления перед депутатами на специальном заседании парламента рассказал, что отказывается признавать независимость самопровозглашенной республики Косово как сейчас, так и в дальнейшем. Помимо этого, он выступил против вступления Косово в ООН, сообщает РИА Новости.

«Никогда не признаю независимость Косово, и я против его членства в ООН», — заявил сербский лидер, трижды повторив свою фразу, после чего его сторонники начали аплодировать.

Ранее Вучич подчеркивал, что Сербия, которая продолжает придерживаться военного нейтралитета и отказывается поддержать санкции против России, осталась без союзников на Западе. Политик также подчеркивал, что не собирается инициировать процесс вступления в НАТО. Он настаивал, что страна продолжит сохранять военный нейтралитет и строить свою собственную армию.