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22:22, 2 февраля 2023Мир

Вучич выступил против вступления Косово в ООН

Вучич отказался признать независимость Косово и выступил против его вступления в ООН

Фото: Predrag Milosavljevic / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич во время своего выступления перед депутатами на специальном заседании парламента рассказал, что отказывается признавать независимость самопровозглашенной республики Косово как сейчас, так и в дальнейшем. Помимо этого, он выступил против вступления Косово в ООН, сообщает РИА Новости.

«Никогда не признаю независимость Косово, и я против его членства в ООН», — заявил сербский лидер, трижды повторив свою фразу, после чего его сторонники начали аплодировать.

Ранее Вучич подчеркивал, что Сербия, которая продолжает придерживаться военного нейтралитета и отказывается поддержать санкции против России, осталась без союзников на Западе. Политик также подчеркивал, что не собирается инициировать процесс вступления в НАТО. Он настаивал, что страна продолжит сохранять военный нейтралитет и строить свою собственную армию.

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Марина Совина
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