Вучич: Сербия осталась без союзников на Западе из-за отказа поддержать санкции против РФ

Сербия, которая продолжает придерживаться военного нейтралитета и отказывается поддержать санкции против России, осталась без союзников на Западе. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, цитату приводит ТАСС.

«Когда у нас были самые большие потери и войны, у нас были союзники. Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении России», — считает Вучич.

Политик также подчеркивает, что не собирается инициировать процесс вступления в НАТО. Вучич настаивал, что страна продолжит сохранять военный нейтралитет и строить свою собственную армию.

При этом осенью 2022-го сообщалось, что в Европарламенте потребовали увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз с присоединением к антироссийским санкциям. После этого Белград якобы изменил свою позицию, писала газета «Коммерсантъ».

