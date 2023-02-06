Сомнолог подсказала простые способы легко просыпаться зимой

Сомнолог Черкасова: взбодриться с утра даже зимой поможет включенный свет и зарядка

Врач-сомнолог София Черкасова назвала способы просыпаться легко даже в зимнее время. Ее слова приводит News.ru.

Зимой, по ее мнению, нужно сразу же после сна включать свет, а в теплое время года — раскрывать занавески, чтобы свет воздействовал на сетчатку и подавлял выработку мелатонина. Кроме того, она подсказала, что зарядка поможет быстро взбодриться. «Когда сокращаются поперечно-полосатые мышцы, мы двигаемся, значит, бодрствуем. Это сигнал, что организму пора включаться. Для этого не нужно ходить в спортзал, а достаточно просто 10-минутной зарядки», — сказала она.

Черкасова добавила, для пробуждения организма важен утренний прием пищи, поскольку тело просыпается при функционировании желудочно-кишечного тракта. Если человек категорически не хочет есть утром, нужно хотя бы выпить чашку чая или стакан воды, подытожила она.

Ранее София Черкасова назвала способы наладить распорядок дня после того как человек нарушил его в выходные дни или на каникулах. По ее словам, сделать это можно, если каждый день сдвигать назад время пробуждения.