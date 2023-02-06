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15:47, 6 февраля 2023Забота о себе

Сомнолог подсказала простые способы легко просыпаться зимой

Сомнолог Черкасова: взбодриться с утра даже зимой поможет включенный свет и зарядка

Фото: Bruce Mars / Unsplash

Врач-сомнолог София Черкасова назвала способы просыпаться легко даже в зимнее время. Ее слова приводит News.ru.

Зимой, по ее мнению, нужно сразу же после сна включать свет, а в теплое время года — раскрывать занавески, чтобы свет воздействовал на сетчатку и подавлял выработку мелатонина. Кроме того, она подсказала, что зарядка поможет быстро взбодриться. «Когда сокращаются поперечно-полосатые мышцы, мы двигаемся, значит, бодрствуем. Это сигнал, что организму пора включаться. Для этого не нужно ходить в спортзал, а достаточно просто 10-минутной зарядки», — сказала она.

Черкасова добавила, для пробуждения организма важен утренний прием пищи, поскольку тело просыпается при функционировании желудочно-кишечного тракта. Если человек категорически не хочет есть утром, нужно хотя бы выпить чашку чая или стакан воды, подытожила она.

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Александра Лисица
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