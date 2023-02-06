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21:15, 6 февраля 2023Забота о себе

Раскрыты ведущие к появлению прыщей ошибки в умывании

Дерматолог Пратсу: умывание чаще двух раз в день приводит к прыщам и раздражению кожи

Фото: Unsplash

Слишком частое умывание лица приводит к появлению прыщей и раздражению кожи, потому повторять эту процедуру надо не чаще двух раз в день. Некоторые другие ухудшающие состояние эпидермиса ошибки в умывании врачи-дерматологи Пенелопа Пратсу и Саломе Дхармаши раскрыли изданию Daily Mail.

Не нужно чрезмерно усложнять очищение кожи, следуя советам из социальных сетей, предупредила Пратсу. Модные многоступенчатые схемы ухода подходят не для всех типов кожи, а использование большого количества очищающих продуктов может разрушить ее защитный барьер, из-за чего она станет раздраженной и воспаленной. Важно использовать при умывании мягкие специализированные средства, а не мыло для рук, которое пересушивает эпидермис.

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Вторая распространенная ошибка — чрезмерное скрабирование кожи. Пратсу заявила, что злоупотреблять этой процедурой нельзя, потому что содержащиеся в скрабах и гоммажах частицы могут спровоцировать появление высыпаний и обострение акне. Вместо средств для физического отшелушивания ороговевших частиц кожи дерматолог рекомендовала использовать химические пилинги.

Также, по словам Пратсу, умываться надо не чаще двух раз в день — утром и вечером, чтобы смыть грязь и излишки кожного сала. В противном случае можно получить пересушенную, раздраженную кожу с покраснениями. Особенно опасно злоупотребление очищением для людей, склонных к экземе.

В свою очередь, дерматолог Дхармаши посоветовала умываться теплой, а не горячей водой.

Если вода слишком горячая, она может повредить кожу, вызвать покраснения и пересушить ее, а также разрушить эпидермальный барьер

Саломе Дхармаши Врач-дерматолог

И наконец Дхармаши посоветовала не использовать салфетки для лица в качестве замены умывания. Этот вариант подходит только для снятия макияжа, но не для очищения кожи. Салфетки не удаляют загрязнения и излишки кожного сала, что может привести к закупорке пор, подытожила врач.

Ранее врач-дерматолог Анна Томс назвала сопровождающиеся сухостью кожи проблемы со здоровьем. Спровоцировать неприятную проблему могут болезни щитовидной железы, сахарный диабет и ряд других недугов, объяснила она.

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Наталья Обрядина
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