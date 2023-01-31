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19:35, 31 января 2023Забота о себе

Названы сопровождающиеся сухостью кожи проблемы со здоровьем

Дерматовенеролог Томс: спровоцировать сухость кожи могут болезни щитовидной железы

Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

Спровоцировать внезапную сухость кожи могут как неправильно подобранная косметика для домашнего ухода, так и серьезные проблемы со здоровьем, например болезни щитовидной железы. Об этом дерматовенеролог Анна Томс рассказала газете «Известия».

Врач заявила, что прежде всего предрасположенность к сухости кожи обусловлена наследственными заболеваниями. Среди сопровождающихся данным симптомом недугов она назвала себорею, атопический дерматит, экзему и псориаз. В этом случае важно добиться ремиссии патологии и подбирать домашний уход за кожей совместно со специалистом.

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В качестве еще одной причины развития сухости кожи Томс выделила патологии эндокринной и пищеварительной системы. В частности, к ухудшению состояния эпидермиса могут приводить болезни щитовидной железы и надпочечников, сахарный диабет, нарушения обмена веществ. Помимо этого, сухость кожи может быть связана с рядом неврологических нарушений, в том числе с неврозами и депрессией.

В то же время, как отметила дерматолог, сухость кожи не всегда является признаком проблем со здоровьем. Она подчеркнула:

Довольно часто такой симптом связан с нехваткой в организме витаминов и минералов, неправильным питанием, недостаточным количеством потребляемой жидкости, переутомлением, использованием неподходящей косметики, аллергическими реакциями, возрастными изменениями

Анна ТомсВрач-дерматовенеролог

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Наталья Обрядина
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