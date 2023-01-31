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14:32, 31 января 2023Забота о себе

Россиян предупредили о серьезной опасности бесконтрольного приема рыбьего жира

Гастроэнтеролог Дзагурова: бесконтрольный прием рыбьего жира повышает риск рака груди

Фото: Shutterstock

Бесконтрольный прием рыбьего жира может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности, может повысить риск развития рака груди и привести к проблемам с памятью. Об этих и некоторых других опасностях популярной биодобавки гастроэнтеролог Алина Дзагурова предупредила россиян в беседе с Life.

Дзагурова заявила, рыбий жир — ценный источник омега-3 жирных кислот, однако употреблять его без предварительной консультации с врачом и подбора правильной дозировки небезопасно. По словам врача, эта добавка может негативно сказаться на работе головного мозга, особенно при неправильном хранении и транспортировке. В частности, у человека могут возникнуть гипоксия и проблемы с памятью.

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Также, как отметила Дзагурова, бесконтрольный прием рыбьего жира может повысить риск развития онкологических заболеваний груди и ухудшить фертильность. Кроме того, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты могут как снижать уровень так называемого плохого холестерина, так и прятать его в печени. Это, в свою очередь, может спровоцировать развитие опасного для жизни жирового гепатоза печени.

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Наталья Обрядина
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