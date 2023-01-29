Нутрициолог раскрыл пользу и опасность хурмы

Нутрициолог Брыкин назвал хурму и мандарины самыми полезными в зимний период плодами

Спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин в беседе с RT сообщил, что хурма и мандарины в холодное время года входят в число самых полезных, наполненных витаминами и питательными веществами продуктов.

По его словам, хурма содержит в себе йод, витамины А и С, кальций, хром и магний. Кроме того, в ней содержится много пектина, который стимулирует пищеварение и уменьшает всасывание желчных кислот и холестерина в кишечнике.

Однако специалист предупредил, что из-за большого количества глюкозы и сахарозы хурма противопоказана людям, которые страдают от сахарного диабета. Он отметил, избыточное количество съеденной хурмы из-за находящихся в ней танинов провоцирует слипание пищи в комочки.

Также врач рассказал о пользе мандаринов, которые содержат в себе витамин D и вещество синефрин, которое ускоряет обменные процессы в организме и сдерживает выработку плохого холестерина. Однако этот фрукт противопоказан при гепатите, энтеритах, холецистите , гастритах с повышенной кислотностью, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал кисломолочный напиток с мюсли самым полезным перекусом для пожилых людей. «Также в этот перекус очень хорошо съесть яблоко. Могут быть овощи, какой-то овощной салат или овощная нарезка. Грубый хлеб, зерновой хлеб, хлеб с отрубями», — добавил специалист. По словам диетолога, в таком перекусе содержится все, что нужно организму.