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08:55, 6 февраля 2023Россия

Сенатор заявил об информационной победе России над Западом

Сенатор Пушков заявил о победе России в информационной войне с Западом
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Россия одержала победу в информационной войне с Западом. Об этом он заявил в беседе с «Парламентской газетой».

Пушков объяснил это тем, что иностранные издания внутри страны дискредитированы. Он почеркнул, что к такому результату привели действия зарубежных пропагандистов, «начиная с освещения войны в Югославии в конце 90-х годов ХХ века до украинского кризиса».

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Сенатор добавил, что западные СМИ освещают иную точку зрения кризиса на Украине. Он подчеркнул, что издания отрицают присутствие неонацистских идей и организаций в регионе.

«Западная информационная машина в России сегодня себя полностью дискредитировала, хотя я помню те времена, когда авторитет этих СМИ в нашей стране был весьма высок. Но тогда и западные СМИ были другими, и мы были другими. На Западе, разумеется, картина совершенно другая, но и там есть противники политики стран НАТО», — заключил Пушков.

Ранее в Госдуме призвали заблокировать сайт посольства США. Такую инициативу выдвинул депутат Бийсултан Хамзаев.

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Марина Совина
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