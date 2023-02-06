Сенатор заявил об информационной победе России над Западом

Сенатор Пушков заявил о победе России в информационной войне с Западом

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Россия одержала победу в информационной войне с Западом. Об этом он заявил в беседе с «Парламентской газетой».

Пушков объяснил это тем, что иностранные издания внутри страны дискредитированы. Он почеркнул, что к такому результату привели действия зарубежных пропагандистов, «начиная с освещения войны в Югославии в конце 90-х годов ХХ века до украинского кризиса».

Сенатор добавил, что западные СМИ освещают иную точку зрения кризиса на Украине. Он подчеркнул, что издания отрицают присутствие неонацистских идей и организаций в регионе.

«Западная информационная машина в России сегодня себя полностью дискредитировала, хотя я помню те времена, когда авторитет этих СМИ в нашей стране был весьма высок. Но тогда и западные СМИ были другими, и мы были другими. На Западе, разумеется, картина совершенно другая, но и там есть противники политики стран НАТО», — заключил Пушков.

Ранее в Госдуме призвали заблокировать сайт посольства США. Такую инициативу выдвинул депутат Бийсултан Хамзаев.