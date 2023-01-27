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14:45, 27 января 2023Интернет и СМИ

В Госдуме призвали заблокировать сайт посольства США

Депутат Госдумы Хамзаев попросит Роскомнадзор заблокировать сайт посольства США в России

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Бийсултан Хамзаев призвал заблокировать сайт посольства США в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы должны продолжать плановую работу по ликвидации подобных ресурсов в России. Я бы обратил внимание на сайт посольства США в России. Большое число моих подписчиков резко критикуют информацию, которую публикуют там администраторы дипломатической миссии. Тем более на русском языке», — сказал он, добавив, что считает подобные ресурсы вражескими для России.

В этой связи парламентарий счел необходимым заблокировать сайт американского посольства в стране. По словам депутата, он намерен обратиться с просьбой по этому вопросу в МИД России и Роскомнадзор.

Ранее Роскомнадзор заблокировал в России сайты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Федерального бюро расследований (ФБР). Ведомство не уточнило, по каким причинам была принята такая мера.

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Денис Савосин
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