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12:13, 27 января 2023Интернет и СМИ

В России заблокировали сайты ЦРУ и ФБР

Роскомнадзор заблокировал в России сайты ЦРУ и ФБР

Фото: unsplash

В России ограничили доступ к сайтам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Федерального бюро расследований (ФБР). Информация об этом содержится в сервисе Роскомнадзора для проверки блокировок ресурсов.

Согласно сервису, доступ ограничен к сайтам www.cia.gov и www.fbi.gov. Причины такой меры не приведены.

В июне председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в России заблокируют интернет-порталы Госдепартамента США. Он заявил, что ресурсы Госдепа содержат фейки, дискредитирующие российских военнослужащих и специальную операцию на Украине.

Позднее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Госдепа ShareAmerica, предназначенному для распространения информации о внешней политике США за рубежом. Блокировка была осуществлена по требованию Генеральной прокуратуры России.

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Олег Давыдов
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