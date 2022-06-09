В России заблокируют интернет-порталы Госдепа США

Депутат Василий Пискарев заявил, что в России заблокируют ресурсы Госдепартамента США

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в стране будут заблокированы интернет-порталы Госдепартамента США. Его слова приводит Telegram-канал комиссии.

«Ресурсы Госдепартамента США и интернет-сервисы для массовой рассылки электронных писем гражданам России, содержащие фейки, дискредитирующие российских военнослужащих и специальную военную операцию на Украине, будут заблокированы», — сказал Пискарев.

По словам депутата, комиссия изучила обнародованные МИД РФ материалы Госдепартамента, содержащие призыв к гражданам США и Европы присоединиться к антироссийской кампании. Для этого, как отметил он, были созданы электронные ресурсы, позволяющие неограниченному кругу лиц осуществлять массовую рассылку россиянам фейковых материалов о спецоперации.

Генпрокуратура РФ провела проверку и обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к информации Госдепартамента США о проведении антироссийской кампании и интернет-сервисам, созданным для рассылки. «Заблокированы также будут рекламируемые в письмах информационные ресурсы, содержащие фейковую информацию», — добавили в комиссии.

В начале июня стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт финской телерадиокомпании Yle и армянской службы «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) «Радио Азатутюн». Доступ к ресурсам был ограничен по требованию Генпрокуратуры России.