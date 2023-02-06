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14:19, 6 февраля 2023Силовые структуры

МВД показало на видео обнаруженный на заброшенной ферме схрон ВСУ

Схрон ВСУ с ракетами и снарядами на ферме в Запорожской области показали на видео

В Запорожской области сотрудники полиции показали на видео схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборудованный на заброшенной ферме. Ролик в понедельник, 6 февраля, в своем Telegram-канале публикует региональное управление МВД.

На кадрах видно, как силовики подходят к заброшенному строению посреди поля. В помещении на полках, полу и в ведрах лежит множество боеприпасов. Силовики нашли противотанковые управляемые ракеты, взрыватели, кумулятивные и осколочно-фугасные снаряды. Прибывшие на место взрывотехники обезвредили опасные находки.

24 января сообщалось, что в Херсонской области полицейские обнаружили схрон боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Азамат Асланов
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