Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:23, 6 февраля 2023Экономика

Палестина попросила о поставках российского зерна

Глава МИД Палестины аль-Малики рассказал о нужде страны в поставках российского зерна

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики рассказал о просьбе к России продолжать поставлять зерно. Он отметил, что палестинцы очень нуждаются в данном виде товаров, сообщает РИА Новости.

«Мы по-прежнему нуждаемся в пшенице. Обычно мы закупали ее в России и продолжаем обращаться с просьбой к нашим друзьям в России снабжать нас зерном», — заявил глава палестинского МИД, добавив, что страна нуждается в таком количестве зерна, которое позволит удовлетворить нужды народа.

По его словам, данный вопрос обсуждался в ходе встречи главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса с президентом России Владимиром Путиным и будет прорабатываться по дипломатическим каналам между двумя государствами.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договоренности Анкары с российским лидером по экспорту зерна «беспокоят некоторых», однако, несмотря на это, данный процесс будет продолжаться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Раскрыты золотовалютные резервы России
Выбежавшая на проезжую часть в Москве лиса попала на видео
Домашняя вечеринка закончилась двойным убийством из-за старой обиды
Президент Сирии созвал экстренное заседание правительства из-за землетрясения
Российский губернатор сообщил о взрыве беспилотника в воздухе
Стало известно о дезертирстве бойцов ВСУ из-за наступления России под Кременной
Названы способы вернуть женскую сексуальную активность
В российской больнице разгерметизировался кислородный баллон
США приготовились оказать помощь Турции после землетрясения
Влияние соперничества США и Китая на Европу оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.