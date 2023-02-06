Палестина попросила о поставках российского зерна

Глава МИД Палестины аль-Малики рассказал о нужде страны в поставках российского зерна

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики рассказал о просьбе к России продолжать поставлять зерно. Он отметил, что палестинцы очень нуждаются в данном виде товаров, сообщает РИА Новости.

«Мы по-прежнему нуждаемся в пшенице. Обычно мы закупали ее в России и продолжаем обращаться с просьбой к нашим друзьям в России снабжать нас зерном», — заявил глава палестинского МИД, добавив, что страна нуждается в таком количестве зерна, которое позволит удовлетворить нужды народа.

По его словам, данный вопрос обсуждался в ходе встречи главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса с президентом России Владимиром Путиным и будет прорабатываться по дипломатическим каналам между двумя государствами.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договоренности Анкары с российским лидером по экспорту зерна «беспокоят некоторых», однако, несмотря на это, данный процесс будет продолжаться.