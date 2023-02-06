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13:00, 6 февраля 2023Наука и техника

Космический зонд впервые пролетел через корональный выброс на Солнце

Astrophysical Journal: зонд НАСА впервые пролетел через солнечный корональный выброс

Фото: Steve Gribben / Johns Hopkins APL / NASA / AP

Космический зонд НАСА Parker Solar Probe впервые в истории пролетел через основание коронального выброса на Солнце (CME). Результаты исследования, включающие данные о свойствах материи, опубликованы в журнале Astrophysical Journal.

Как уточняется, аппарату удалось пройти всего в 14 солнечных радиусах от поверхности звезды еще в ноябре 2021 года. Внутри основания выброса зонд провел примерно два часа. Там же была собрана информация о находящихся внутри полях и частицах. Обычно похожие выбросы плазмы вызывают геомагнитные бури, что представляет угрозу для орбитальных спутников.

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Последующий анализ показал, что в исследуемой области наблюдаются выраженные различия по сравнению с остальными частями CME. Ученые пришли к выводу, что внутри основания выброса практически отсутствуют тяжелые и легкие ионы низких энергий, которые обычно обнаруживаются в солнечном ветре и в верхней части выброса. Также не было выявлено никаких примечательных различий в силе, направленности и других параметрах магнитного поля между открытым космосом и основанием CME, что совершенно несвойственно другим частям солнечного выброса.

Объяснить причину различий специалистам пока не удалось. Однако согласно предположению, причина в том, что Parker Solar Probe пролетел только по краю основания выброса, а попасть в центральные части ему пока не удалось. Проверить эту гипотезу планируется в процессе новых полетов в область коронарных выбросов плазмы.

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Елена Апазиди
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