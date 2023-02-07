Россиянам назвали главные тренды на весну и лето 2023 года

Стилист Свердликова назвала вещи эстетики Y2K главным трендом предстоящего сезона

Персональный стилист Мария Свердликова в интервью «Известиям» назвала россиянам главные тренды на предстоящий сезон.

В первую очередь эксперт призвала обратить внимание на наряды и аксессуары эстетики Y2K (year 2000, «двухтысячный год»). В частности, актуальность обретут вещи с низкой посадкой, одежда из полупрозрачных тканей с пайетками, вырезами и разрезами, а также кружево, корсеты, платья-комбинации, бра и кроп-топы в бельевом стиле.

Кроме того, популярными весной и летом 2023 года станут образы из денима и кожи. «В моде остается бахрома — это могут быть сумки с бахромой, футболки, куртки, косухи, брюки», — добавила Свердликова и в дополнение обратила внимание на сохранение тенденции на юбки-плиссе и брюки карго.

«Если говорить про аксессуары, то прослеживается тренд к двум противоположным моделям — огромным сумкам и мини-сумочкам. На подиумах мы видели как одни, так и другие», — отметила в заключение собеседница издания и порекомендовала россиянкам включить в свой гардероб юбки длины мини и макси.

В августе 2022 года популярная в 2000-х вещь вновь стала модной у представителей молодого поколения. Речь идет о юбке-шортах, которая изначальна была распространена среди спортсменок — например, теннисисток и хоккеисток.