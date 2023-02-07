Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:23, 7 февраля 2023Ценности

Россиянам назвали главные тренды на весну и лето 2023 года

Стилист Свердликова назвала вещи эстетики Y2K главным трендом предстоящего сезона

Фото: Junior REIS / Unsplash

Персональный стилист Мария Свердликова в интервью «Известиям» назвала россиянам главные тренды на предстоящий сезон.

В первую очередь эксперт призвала обратить внимание на наряды и аксессуары эстетики Y2K (year 2000, «двухтысячный год»). В частности, актуальность обретут вещи с низкой посадкой, одежда из полупрозрачных тканей с пайетками, вырезами и разрезами, а также кружево, корсеты, платья-комбинации, бра и кроп-топы в бельевом стиле.

Кроме того, популярными весной и летом 2023 года станут образы из денима и кожи. «В моде остается бахрома — это могут быть сумки с бахромой, футболки, куртки, косухи, брюки», — добавила Свердликова и в дополнение обратила внимание на сохранение тенденции на юбки-плиссе и брюки карго.

Материалы по теме:
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022

«Если говорить про аксессуары, то прослеживается тренд к двум противоположным моделям — огромным сумкам и мини-сумочкам. На подиумах мы видели как одни, так и другие», — отметила в заключение собеседница издания и порекомендовала россиянкам включить в свой гардероб юбки длины мини и макси.

В августе 2022 года популярная в 2000-х вещь вновь стала модной у представителей молодого поколения. Речь идет о юбке-шортах, которая изначальна была распространена среди спортсменок — например, теннисисток и хоккеисток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Шойгу перечислил взятые под контроль в ходе СВО населенные пункты
СБУ предъявила обвинение супруге Медведчука
В Госдуме оценили предложение республиканцев США отдать часть Украины России
Число жертв землетрясения в Сирии достигло 1,5 тысячи
Шеф-повар Ивлев рассказал о своем режиме питания при похудении
Linkin Park анонсировали неизданный ранее трек с вокалом Честера Беннингтона
«АвтоВАЗ» купил бывший завод Nissan за один евро
В Египте изменились правила работы магазинов duty free
Россияне стали медленнее гасить проблемную ипотеку
В Швеции назвали желаемые сроки вступления в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.