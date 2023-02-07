Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:46, 7 февраля 2023Мир

Спасение находившегося под завалами 22 часа ребенка в Турции попало на видео

В турецкой Малатье спасли трехлетнего ребенка, находившегося под завалами 22 часа
СюжетЗемлетрясение в Турции:

В турецком городе Малатья спасатели вытащили из-под завалов трехлетнего Мирана, который находился под обломками 22 часа. Видео спасения ребенка публикует новостной канал TRT Haber.

На кадрах видно, как сотрудник экстренных служб Сиваса достает мальчика из-под груды камней и блоков, которые накрыли его в результате крушения пятиэтажного многоквартирного дома в центре города. Затем спасатель от радости целует ребенка.

Ранее губернатор турецкой провинции Малатья Хулуси Шахин сообщил, что в результате мощного землетрясения в регионе погибли 23 человека, 420 пострадали. Как заявил политик, разрушены 140 зданий.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России произошло землетрясение
Стало известно о кризисе поставок боеприпасов в ЕС из-за конфликта на Украине
Власти Таиланда отказались от унизительной для туристов процедуры в аэропортах
Вирусолог предрек появление в России тропических болезней
Названо условие для возобновления переговоров России и Украины
Определен самый популярный возраст для рождения первенца в Москве
Полиция задержала 52 участника воровской сходки в подмосковном ресторане
Жена Стэйтема снялась в рекламе бренда нижнего белья
В Турции насчитали более 3300 погибших в результате землетрясения
Матери звезд турецких сериалов оказались под завалами после землетрясения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.