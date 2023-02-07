Спасение находившегося под завалами 22 часа ребенка в Турции попало на видео

В турецкой Малатье спасли трехлетнего ребенка, находившегося под завалами 22 часа

В турецком городе Малатья спасатели вытащили из-под завалов трехлетнего Мирана, который находился под обломками 22 часа. Видео спасения ребенка публикует новостной канал TRT Haber.

На кадрах видно, как сотрудник экстренных служб Сиваса достает мальчика из-под груды камней и блоков, которые накрыли его в результате крушения пятиэтажного многоквартирного дома в центре города. Затем спасатель от радости целует ребенка.

Ранее губернатор турецкой провинции Малатья Хулуси Шахин сообщил, что в результате мощного землетрясения в регионе погибли 23 человека, 420 пострадали. Как заявил политик, разрушены 140 зданий.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года.