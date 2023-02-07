Стало известно о предложении республиканцев отдать часть Украины России

WP: республиканцы в Конгрессе выступили за передачу части Украины России

Ряд представителей Республиканской партии в Конгрессе США выступил за то, чтобы Украина отказалась от части территорий в пользу России. Об этом предложении стало известно газете The Washington Post (WP).

Газета ссылается на опрос, проведенный Институтом Гэллапа: согласно ему, большая часть американцев продолжает поддерживать действия Белого дома по Украине.

При этом 47 процентов республиканцев, опрошенных в январе 2023 года, указывают, что Вашингтон делает для Киева «слишком много». Однако 53 процента республиканцев также считают, что Украину нужно поддерживать, даже если это продлевает конфликт. При этом некоторые представители этой партии — 41 процент опрошенных — полагают, что следует завершить бои как можно быстрее, даже если это будет означать передачу некоторых украинских территорий Москве. Такого мнения придерживаются 16 процентов демократов (против 81 процента тех, кто настаивает на поддержке Киева).

Опрос опубликован на фоне слухов о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы приезжал в Киев и Москву в январе и представлял местным чиновникам план по урегулированию конфликта. В частности, он предложил передать российской стороне около 20 процентов территории Украины в обмен на мир, но Москва ответила отказом.