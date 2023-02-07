Усыновившая обезьяну кошка попала на видео и растрогала пользователей соцсетей

Hindustan Times: видео с усыновившей детеныша обезьяны кошкой стало популярным в сети

Кошка подружилась с обезьяной и растрогала пользователей соцсетей. Об этом сообщает Hindustan Times.

Усыновившая обезьяну кошка попала на видео и стала популярна в сети. На кадрах видно, как приемная мать идет по улице и несет на себе детеныша.

Ролик собрал более двух миллионов просмотров и сотни восторженных комментариев. Некоторые пользователи удивились необычной дружбе животных и заметили, что кошка выглядит напряженной. Другие поспешили оставить множество восхищенных комментариев.

«Это самое безумное, что я видел. Неужели кошка приняла обезьяну за собственного детеныша?» — недоумевает один человек. «Я рад, что кошка оберегает его. Я не могу отделаться от мысли, что этот бедный детеныш потерял свою настоящую мать», — пишет другой.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш обезьяна подружилась со щенком и начала таскать его с собой на верхушки деревьев. Также макака брала щенка на руки и ходила с ним по лесопарку.

