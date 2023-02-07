Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:30, 7 февраля 2023Из жизни

Усыновившая обезьяну кошка попала на видео и растрогала пользователей соцсетей

Hindustan Times: видео с усыновившей детеныша обезьяны кошкой стало популярным в сети

Кошка подружилась с обезьяной и растрогала пользователей соцсетей. Об этом сообщает Hindustan Times.

Усыновившая обезьяну кошка попала на видео и стала популярна в сети. На кадрах видно, как приемная мать идет по улице и несет на себе детеныша.

Ролик собрал более двух миллионов просмотров и сотни восторженных комментариев. Некоторые пользователи удивились необычной дружбе животных и заметили, что кошка выглядит напряженной. Другие поспешили оставить множество восхищенных комментариев.

Материалы по теме:
Танцующий мешок Американец и его домашний енот покорили Сеть
Танцующий мешокАмериканец и его домашний енот покорили Сеть
1 августа 2013
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

«Это самое безумное, что я видел. Неужели кошка приняла обезьяну за собственного детеныша?» — недоумевает один человек. «Я рад, что кошка оберегает его. Я не могу отделаться от мысли, что этот бедный детеныш потерял свою настоящую мать», — пишет другой.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш обезьяна подружилась со щенком и начала таскать его с собой на верхушки деревьев. Также макака брала щенка на руки и ходила с ним по лесопарку.

Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
МЧС уточнило число погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой
Парикмахер раскрыла способ выглядеть визуально моложе с помощью прически
В США потребовали прекратить тратить миллиарды на Украину
Восьмилетняя школьница умерла на глазах у матери в российской больнице
На Украине генерала милиции в отставке обвинили в сотрудничестве с Россией
В США назвали главные ошибки Байдена в стратегии на Украине
В России назвали последствия размещения американских эсминцев в Баренцевом море
В администрации Ефремова прокомментировали взрыв газа в жилом доме
На Украине рассказали о применении столетних пулеметов «Максим»
Названа вероятная причина взрыва в пятиэтажке под Тулой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.