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02:20, 7 февраля 2023Мир

В Германии выступили против продажи аэропорта компании бизнесмену из России

DPA: земля Гессен выступила против продажи аэропорта Франкфурт-Хан компании Харитонина

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Федеральная земля Гессен в Германии выступила против продажи аэропорта Франкфурт-Хан компании NR Holding, которую связывают с российским бизнесменом Виктором Харитониным. Об этом сообщает агентство DPA, передает ТАСС.

Уточняется, что региональный минфин обратился к федеральному правительству с соответствующей просьбой. В частности, местные власти попросили кабмин ФРГ «изучить все возможные варианты для того, чтобы воспрепятствовать этой продаже».

Ранее сообщалось, что обанкротившийся в 2021 году аэропорт Франкфурт-Хан в Германии продадут компании NR Holding за 20 миллионов евро. Утверждалось, что нотариальный договор уже подписан, а деньги находятся на эскроу-счете.

Ранее немецкое агентство уточняло, что Харитонин не входит ни в один санкционный список Евросоюза. По его данным, бизнесмен владеет трассой Нюрбургринг с 2014 года. По его данным, бизнесмен владеет трассой Нюрбургринг с 2014 года.

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Марина Совина
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