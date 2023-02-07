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05:01, 7 февраля 2023Из жизни

Признанная мертвой женщина «воскресла» в похоронном бюро

New York Post: признанную умершей женщину обнаружили живой в морге в США

Фото: Skyward Kick Productions / shutterstock

Сотрудники похоронного бюро на острове Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, США, обнаружили, что доставленная к ним женщина на самом деле жива. Об этом сообщает New York Post.

4 февраля 82-летнюю женщину признали умершей в реабилитационном центре. Когда ее привезли в морг, оказалось, что она «воскресла» и снова начала дышать. После того, как сотрудники похоронного бюро обнаружили, что американка жива, ее госпитализировали. О ее состоянии на данный момент не сообщается.

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Неизвестно, была ли женщина признана мертвой по ошибке, или речь идет о проявлении заболевания, которое привело к таким последствиям. О произошедшем сообщили в прокуратуру штата Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что в США женщина, которую объявили умершей сотрудники медицинского центра, «ожила» в похоронном бюро. Сотрудник бюро обнаружил, что женщина дышит.

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Алиса Дмитриева
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