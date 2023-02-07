На карибском курорте неизвестный напал с ножом на туристов из-за съемки видео

В Коста-Рике неизвестный напал с ножом на троих американцев, снимавших продавца бургеров

В Коста-Рике неизвестный напал с ножом на троих американских туристов, снимавших на видео тележку с бургерами на улицах столичного Сан-Хосе. Об этом пишет газета El Nuevo Dia.

Происшествие произошло в районе Ла Перла, на пересечении улиц Сан-Себастьян и Меркадо. По словам одного из пострадавших туристов, когда он с товарищами снимал на видео продавца гамбургеров, к ним подошел неизвестный и потребовал прекратить съемку.

Когда туристы собрались уходить, неизвестный кинулся на них с ножом: один из американцев был ранен в предплечье, другой получил шесть ударов холодным оружием в грудь, живот, левую руку и спину. Информация о травмах третьего американца не приводится. Путешественники были госпитализированы, полиция карибского курорта начала расследование.

Ранее в феврале сообщалось, что в Намибии на российскую пару напали грабители с пистолетами: туристы отправились в пустыню вместе с гидом, чтобы сделать фото, однако по дороге их машина застряла в песке. Через некоторое время к ним приблизился другой автомобиль, пассажиры которого направили на путешественников огнестрельное оружие и потребовали отдать все ценные вещи.