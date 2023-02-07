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09:00, 7 февраля 2023Мир

Австрия приготовилась выдать визы делегации из России для участия в ПА ОБСЕ

МИД Австрии заявил о готовности выдать визы делегации из РФ для участия в ПА ОБСЕ в Вене

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Австрия готова выдать членам делегации из России визы для участия в сессии парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Вене. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой на пресс-секретаря австрийского МИД Антонию Праун.

По ее словам, власти готовы выдать ограниченное количество виз российским представителям. Как считают официальные лица, поскольку штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе находится в Вене, Австрия юридически обязана выдать визы всем делегациям государств-участниц ОБСЕ.

В ПА ОБСЕ также подтвердили, что «Ожидается, что во встрече примут участие российская и белорусская делегации», — говорится в сообщении.

Ранее в Литве захотели бойкотировать сессию ПА ОБСЕ в случае участия в ней российской делегации.

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Марина Совина
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