Участница «Миссис Вселенная» рассказала о взятках за победу в конкурсе

Участница «Миссис Вселенная» Яна Барвичуте: победить в конкурсе можно лишь за деньги

Участница конкурса красоты «Миссис Вселенная» Яна Барвичуте рассказала, что организаторы раздавали призовые места за взятки. Об этом сообщает KP.RU Новосибирск.

По словам Барвичуте, ей намекнули, что титул «Вице-миссис Вселенная» можно получить лишь за деньги. При этом честная победа в конкурсе была исключена, поскольку организаторы якобы уже решили, кому достанется корона. «Я, конечно, от такого заявления уже выпала в осадок, но дальше мне еще сказали, что за это надо заплатить 50 тысяч долларов», — утверждает она.

Барвичуте рассказала, что долго готовилась к конкурсу, репетировала песню, заказала вечернее платье и кокошник ручной работы. Для этапа «Национальный костюм» ей построили механическую матрешку в рост человека, разделяющуюся на две части.

Все приготовления оказались напрасны. Барвичуте винит в этом одну из национальных директоров «Миссис Вселенная». «Как потом сказали, она мне "подрезала ноги", — сообщила она изданию VN.ru. — К примеру, во время конкурса в караоке мне просто не дали выступить».

Я должна была выступить в образе матрешки. Накануне днем я несколько раз репетировала выход. Проверяла конструкцию и болты. Все было на месте и работало как часы. Однако вечером, во время моего выступления, когда мой хореограф приподнял одну часть конструкции, она отделилась — кто-то выкрутил болт, пытаясь сорвать мой выход. Но все обошлось, конструкция устояла, а я сделала проход по сцене. А когда вернулась и вновь раздвинула конструкцию, одна часть все же сорвалась. А на мне кокошник, в котором наклониться, естественно, не могла. Пришлось присесть, но даже сидя, не смогла починить. Поэтому я просто держала конструкцию в руке и встала рядом Яна Барвичуте участница «Миссис Вселенная»

В итоге Барвичуте не попала даже в пятерку победительниц и получила лишь менее важный титул — «Миссис Вселенная Спорт». «Миссис Вселенной» стала Елена Максимова из Удмуртии.

Яне Барвичуте живет в Новосибирске. Ей 42 года, у нее двое детей, а в прошлом году она стала бабушкой. Барвичуте возглавляет НРОО «Федерации фитнес-аэробики» и основала крупную сетевую школу спортивного и оздоровительного плавания «Дельфин».

Конкурс «Миссис Вселенная» проводится с 2007 года. В нем могут принять участия замужние, разведенные или овдовевшие женщины в возрасте от 18 до 55 лет, построившие карьеру и имеющие детей.