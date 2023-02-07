Участница «Миссис Вселенная» рассказала о взятках за победу в конкурсе
Участница конкурса красоты «Миссис Вселенная» Яна Барвичуте рассказала, что организаторы раздавали призовые места за взятки. Об этом сообщает KP.RU Новосибирск.
По словам Барвичуте, ей намекнули, что титул «Вице-миссис Вселенная» можно получить лишь за деньги. При этом честная победа в конкурсе была исключена, поскольку организаторы якобы уже решили, кому достанется корона. «Я, конечно, от такого заявления уже выпала в осадок, но дальше мне еще сказали, что за это надо заплатить 50 тысяч долларов», — утверждает она.
Барвичуте рассказала, что долго готовилась к конкурсу, репетировала песню, заказала вечернее платье и кокошник ручной работы. Для этапа «Национальный костюм» ей построили механическую матрешку в рост человека, разделяющуюся на две части.
Все приготовления оказались напрасны. Барвичуте винит в этом одну из национальных директоров «Миссис Вселенная». «Как потом сказали, она мне "подрезала ноги", — сообщила она изданию VN.ru. — К примеру, во время конкурса в караоке мне просто не дали выступить».
Я должна была выступить в образе матрешки. Накануне днем я несколько раз репетировала выход. Проверяла конструкцию и болты. Все было на месте и работало как часы. Однако вечером, во время моего выступления, когда мой хореограф приподнял одну часть конструкции, она отделилась — кто-то выкрутил болт, пытаясь сорвать мой выход. Но все обошлось, конструкция устояла, а я сделала проход по сцене. А когда вернулась и вновь раздвинула конструкцию, одна часть все же сорвалась. А на мне кокошник, в котором наклониться, естественно, не могла. Пришлось присесть, но даже сидя, не смогла починить. Поэтому я просто держала конструкцию в руке и встала рядом
В итоге Барвичуте не попала даже в пятерку победительниц и получила лишь менее важный титул — «Миссис Вселенная Спорт». «Миссис Вселенной» стала Елена Максимова из Удмуртии.
Яне Барвичуте живет в Новосибирске. Ей 42 года, у нее двое детей, а в прошлом году она стала бабушкой. Барвичуте возглавляет НРОО «Федерации фитнес-аэробики» и основала крупную сетевую школу спортивного и оздоровительного плавания «Дельфин».
Конкурс «Миссис Вселенная» проводится с 2007 года. В нем могут принять участия замужние, разведенные или овдовевшие женщины в возрасте от 18 до 55 лет, построившие карьеру и имеющие детей.