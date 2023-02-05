Титул «Миссис Вселенная» впервые завоевала россиянка

Россиянка Елена Максимова одержала победу в конкурсе «Миссис Вселенная»

Россиянка Елена Максимова одержала победу в международном конкурсе «Миссис Вселенная». Представительница России впервые завоевала этот титул, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса.

Уточняется, что финал прошел в Софии 4 февраля. Участие в нем принимали 120 женщин из разных стран — Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других.

«Конкуренция на конкурсе была очень жесткая: рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу», — рассказала Максимова.

Максимова родилась в Удмуртии и владеет сетью языковых центров в Ижевске. Она воспитывает двоих детей, а также любит путешествовать. В 2021 году она стала второй «вице-миссис Россия — Вселенная».

Ранее сообщалось, что корону конкурса «Мисс Вселенная», который прошел в американском городе Новый Орлеан, выиграла американская участница Р'Бонни Габриэль. Уточняется, что в финале шоу соревновались только представительницы западного полушария.