Памела Андерсон примет участие в многосерийном кулинарном шоу

Памела Андерсон снимется в кулинарном шоу из восьми эпизодов «Готовим с любовью Памелы»

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон снимется в кулинарном шоу «Готовим с любовью Памелы», где она будет готовить вместе с профессиональными поварами. Об этом пишет издание «Газета.ру».

Проект был создан по заказу Corus Studios, планируется снять восемь эпизодов. Съемки пройдут в доме Андерсон, расположенном на побережье Канады. В шоу актриса поделится с поклонниками рецептами блюд на растительной основе. Помимо этого, знаменитость также снимается в шоу «Райский сад Памелы», посвященном ремонту дома.

Ранее актриса рассказала, что не гонится за сохранением молодости любой ценой. Андерсон также призналась, что ее не пугает перспектива старения, поскольку она никогда не считала себя секс-символом и на протяжении всей карьеры пыталась доказать, что, помимо красоты, она обладает множеством других достоинств.