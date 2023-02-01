Памела Андерсон рассказала о своем отношении к старению

Памела Андерсон призналась, что не гонится за молодостью и мечтает увидеть себя старой

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон заявила, что не гонится за сохранением молодости любой ценой и даже мечтает увидеть себя старой. О своем отношении к возрасту она рассказала журналистам в интервью изданию The Wall Street Journal.

Звезда «Спасателей Малибу» призналась, что никогда не считала себя секс-символом и на протяжении всей карьеры страдала от гиперсексуализации собственного образа. По ее словам, она приложила немало сил, чтобы доказать, что способна на большее, чем просто быть красоткой в красном купальнике, поэтому старение ее никогда не пугало.

Большая часть моей карьеры была основана на ношении купальника, беготне по пляжу, блеске для губ, подводке для глаз и пышных волосах, но я намного больше, чем все это Памела Андерсон

Андерсон утверждает, что не боится стареть и не хочет идти на рискованные шаги ради сохранения молодости любой ценой. Она убеждена, что люди намного красивее такими, какие есть, и возрастные изменения — неизбежная часть жизни. «Никто не хочет слышать от меня о естественной красоте, но я не боюсь стать старше», — сообщила она, добавив, что также к 55 годам наконец перестала обращать на чужие мнения относительно своей внешности.

Ранее Андерсон рассказала о самом чувственном опыте, который она пережила с 80-летним танцором. По ее словам, несмотря на то, что она проводила часы в спальне со своим бывшим мужем Томми Ли, самым запоминающимся моментом для нее стало танго с пожилым мужчиной.