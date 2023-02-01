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11:42, 1 февраля 2023Культура

Памела Андерсон рассказала о самом чувственном опыте с пожилым танцором

Памела Андерсон рассказала, что ее самым чувственным опытом стал танец с пожилым мужчиной

Фото: Shutterstock

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон рассказала, что ее самый чувственный опыт пришелся на танцы с 80-летним мужчиной. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Андерсон, несмотря на то, что она проводила часы в спальне со своим бывшим мужем, музыкантом Томми Ли, самым запоминающимся моментом для нее стало танго с пожилым мужчиной.

В своих мемуарах «Любовь к Памеле» актриса рассказала, как задыхалась, танцуя с ним, называя это самым «чувственным опытом, который у нее когда-либо был». Она добавила, что встреча произошла во время поездки в Буэнос-Айрес, Аргентина, когда ей было 20 лет, и чувство, что ее ведет «настоящий мужчина», было «чем-то, что она никогда не испытывала». «Это изменило меня, и я никогда этого не забуду», — написала Андерсон.

Ранее сыновья Памелы Андерсон и Томми Ли рассказали о разрушительном влиянии скандала с секс-видео родителей на их жизни.

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Варвара Кошечкина
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