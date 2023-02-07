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07:42, 7 февраля 2023Экономика

Мировой авиагигант уволит две тысячи сотрудников в 2023 году

The Seattle Times: Boeing планирует уволить около двух тысяч сотрудников в 2023 году

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Американская авиастроительная корпорация Boeing планирует сократить около двух тысяч сотрудников в 2023 году. Об этом сообщила газета The Seattle Times.

Уточняется, что в первую очередь увольнения затронут сотрудников финансового департамента и отделе кадров. Ожидается, что часть функций тех, кто подвергнется сокращению, будет передана на аутсорс индийской компании Tata Consulting Services.

Старший директор по коммуникациям компании Майк Фридман объяснил грядущие изменения «оптимизацией рабочих процессов». «С течением времени некоторые из наших департаментов стали довольно крупными. И с этим расширением приходит бюрократия, которая делает их работу неэффективной», — сказал он. Более того, по данным издания, компания установила требования для менеджеров, которые готовят ежегодные обзоры эффективности работы сотрудников, классифицировать 10 процентов работников как не отвечающих всем ожиданиям.

Ранее сообщалось, что мировой лидер на рынке медицинского оборудования и бытовой техники Royal Philips сократит шесть тысяч сотрудников. Компания планирует завершить процесс увольнений к 2025 году.

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Марина Совина
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