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19:23, 7 февраля 2023Россия

Клиенты оказались заблокированы в пункте Wildberries в Москве

Клиенты были заблокированы в пункте Wildberries на юге Москвы из-за прорыва трубопровода

Кадр: Telegram-канал SHOT

Клиенты оказались заблокированы в пункте Wildberries в Борисовском проезде на юге Москвы из-за прорыва трубопровода. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, рядом со входом в пункт выдачи товаров произошла коммунальная авария. Предположительно, в здание попал кипяток, помещение наполнилось горячим паром.

Клиентов из здания пришлось эвакуировать спасателям.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор призвали проверить Wildberries из-за платного возврата товаров. С такой инициативой, как писали «Известия», выступила Общественная потребительская инициатива (ОПИ).

По закону «О защите прав потребителей», в случае отказа от товара покупателю возвращают потраченные деньги, вычитая из них оплату обратной доставки. Однако, по словам общественников, это уместно только в случае курьерской доставки до места жительства покупателя.

Несмотря на это, Wildberries удерживает деньги даже тогда, когда доставка осуществляется в пункты выдачи заказов.

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Анна Щербакова
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