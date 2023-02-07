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02:22, 7 февраля 2023Ценности

Wildberries призвали проверить из-за платного возврата

«Известия»: Роспотребнадзор призвали проверить Wildberries из-за платного возврата товаров

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) призвала Роспотребнадзор проверить, вправе ли Wildberries взимать плату с покупателей в случае возврата товаров в пункте выдачи. Об этом сообщают «Известия».

Организация намерена добиться отказа ретейлера от платного возврата качественных товаров, поскольку считает подобную практику незаконной. Отмечается, что, согласно закону «О защите прав потребителей», в случае отказа от товара покупателю возвращают потраченные деньги, вычитая из них оплату обратной доставки. Однако, подчеркивают общественники, это уместно только в случае курьерской доставки до места жительства покупателя.

Несмотря на это, Wildberries удерживает деньги даже тогда, когда доставка осуществляется в пункты выдачи заказов. Таким образом, перемещение заказа происходит внутри структур торговой сети, поэтому неправомерно требовать от покупателя оплачивать доставку, говорится в материале.

В Wildberries отметили, что такой подход повышает ответственность покупателей. «Покупатели стали чаще совершать осознанные заказы, количество брака уменьшилось на 30 процентов, вещи стали приходить в хорошем состоянии без многочисленных примерок», — приводят «Известия» заявление ретейлера.

Ранее сообщалось, что Wildberries начал брать с клиентов деньги за возврат товара с дефектами. Однако в Wilberries опровергли эту информацию, подчеркнув, что при обнаружения брака создается заявка на проверку товара, а стоимость обратной доставки компенсирует продавец.

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Варвара Кузьмина
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