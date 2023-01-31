Wildberries начал брать с клиентов деньги за возврат товара с браком

Маркетплейс Wildberries начал брать с клиентов деньги за возврат товара с дефектами

Популярный маркетплейс Wildberries начал брать с клиентов деньги за возврат товара с дефектами. Пост на эту тему появился в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Клиентка, чье имя не раскрывается, приобрела на платформе защитную пленку для часов за 231 рубль, однако вместо нее пришла пленка для телефона. По этой причине девушка сразу вернула покупку в пункте выдачи с пометкой «несоответствие заказа». Тем не менее ретейлер все равно списал с банковской карты покупательницы 100 рублей за возврат товара.

После этого пострадавшая написала в поддержку Wildberries, где ей ответили, что по новым правилам компания берет штраф с заказчика даже в случае брака товара или его несоответствия. Отмечается, что руководство маркетплейса никак не оповестило пользователей о данных нововведениях, которые вступили в силу 23 января.

«Про законы, видимо, в компании подзабыли или надеются, что из-за 100 рублей в суд подавать не будет пользователь. Да и не копейки эти беспокоят, а сам факт навязывания оплаты явно чужой ошибки», — высказалась героиня материала, пожелавшая остаться анонимной.

В сентябре 2022 года руководство маркетплейса Wildberries начало штрафовать сотрудников за испорченные поставщиком товары. Собеседники журналистов рассказали, что в среднем с их зарплаты списывают как минимум 10 процентов от стоимости одной позиции с дефектами. По их словам, они не понимают, как заранее проверить состояние товаров, поскольку не имеют права вскрывать содержимое посылок клиентов.