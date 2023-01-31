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19:04, 31 января 2023Ценности

В Wildberries ответили на обвинения в платном возврате товаров с браком

Wildberries опроверг информацию о платном возврате товаров с браком

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Wildberries ответили на обвинения в том, что маркетплейс сделал для клиентов платным возврат бракованных товаров. Пресс-секретарь Wildberries Валерий Прокопьев в разговоре с «Лентой.ру» опроверг соответствующие сообщения.

Информация телеграм-каналов о том, что покупатели Wildberries «вынуждены оплачивать стоимость доставки бракованных товаров», не соответствует действительности. Если покупатель обнаружил производственный брак, то он создает заявку на проверку товара, которая проверяется продавцом данного товара, и им же и будет компенсироваться стоимость обратной доставки в дальнейшем

Валерий Прокопьевпресс-секретарь Wildberries

«В настоящий момент данный алгоритм еще тестируется, могут быть некоторые ограничения в части его функционала, но в целом для покупателей внешних существенных изменений не ожидается: в случае брака товара стоимость обратной доставки будет компенсироваться продавцом. Если продавец допустит нарушение, то покупатель может написать обращение в службу поддержки», — добавил Прокопьев.

Он также напомнил, что «программа ответственных покупок», в соответствии с которой услуга обратной транспортировки товара является бесплатной только для клиентов, которые возвращают мало вещей и имеют высокий процент выкупа, действует с 2021 года. По словам представителя Wildberries, бесплатный возврат все еще доступен для большинства клиентов маркетплейса, а благодаря внедрению этой меры количество товаров с дефектами снизилось на 30 процентов.

Ранее Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщил, что Wildberries начал брать с клиентов деньги за возврат товара с дефектами. Канал приводил историю клиентки, которая приобрела на платформе защитную пленку для часов за 231 рубль, однако вместо нее получила пленку для телефона.

Уточнялось, что девушка сразу вернула товар в пункте выдачи заказов как несоответствующий заявленному, однако Wildberries, несмотря на это, списал с банковской карты покупательницы 100 рублей за возврат товара.

Далее, как сообщалось, девушка написала в службу поддержки Wildberries, где ей ответили, что по новым правилам компания берет штраф с заказчика даже в случае брака товара или его несоответствия.

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Кирилл Садовский
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