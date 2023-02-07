Британский энергогигант получил рекордную прибыль в 2022 году

Британская компания BP получила рекордные 27,65 миллиарда долларов прибыли за 2022 год

Чистая прибыль британского энергогиганта BP по итогам 2022 года увеличилась в два раза по сравнению с 2021 годом и достигла рекордных 27,65 миллиарда долларов, следует из отчета компании.

Выручка компании по итогам года выросла на 51,5 процента — до 248,891 миллиарда долларов, а за четвертый квартал показатель увеличился на 34,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достиг 70,356 миллиарда долларов. Свободный денежный поток компании (средства, оставшиеся на балансе после всех капитальных затрат) за 2022 год вырос в 1,7 раза — до 23,612 миллиарда долларов, а капитальные затраты увеличились на 27 процентов — до 16,33 миллиарда долларов.

При этом BP решила увеличить инвестиции в производство ископаемых видов топлива на 8 миллиардов долларов до 2030 года, пишет Bloomberg. На такую же сумму увеличатся вложения BP в возобновляемые источники энергии.

Компания намерена максимально быстро нарастить добычу нефти и газа на фоне энергокризиса, вызванного военным конфликтом на Украине. Для этого придется увеличить темпы бурения на объектах в Мексиканском заливе, Северном море и на месторождениях со сланцевой нефтью в США. В результате изменения планов добыча нефти и газа ВР к 2030 году сократится лишь на 25 процентов к уровню 2019 года, а не на 40 процентов, как ожидалось ранее.

«Речь идет о производстве, которое можно запустить в краткосрочной и среднесрочной перспективе, чтобы помочь людям и странам решить проблемы с поставками, с которыми они сейчас сталкиваются», — заявил глава ВР Бернард Луни.

Ранее колумнист Bloomberg Хавьер Блас называл прогнозы ВР по резкому сокращению потребления нефти в ближайшие десять лет нереалистичными и надуманными. По его мнению, эти планы все больше расходятся с нынешними краткосрочными тенденциями на рынке.