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18:52, 2 февраля 2023Экономика

Планы по отказу от нефти к 2050 году назвали нереалистичными

Bloomberg: резкого сокращения потребления нефти в ближайшие десять лет не произойдет

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Колумнист Bloomberg Хавьер Блас назвал планы по резкому сокращению потребления нефти в ближайшие десять лет с целью достижения нулевых выбросов к 2050 году нереалистичными и надуманными.

Эксперт в своем анализе опирался на сценарий Net Zero компании BP, в котором предсказывается, что к 2050 году мир откажется от 80 процентов потребляемой сегодня нефти: спрос сократится с нынешних 98 миллионов баррелей в день до 21 миллиона баррелей. В рамках прогнозной модели BP, уже к 2025 году глобальное потребление нефти должно сократиться на 4 миллиона баррелей в сутки, что сопоставимо с полным отказом от нефти крупнейшей экономики Европы — немецкой. По мнению Бласа, сокращения не произойдет, а большинство оценок, напротив, демонстрируют рост мирового спроса в 2023 и 2024 годах.

В сценарии BP сказано, что с 2026 по 2030 год потребление нефти в мире должно упасть еще сильнее — на 9 миллионов баррелей в сутки до 85 миллионов баррелей, что эквивалентно ежегодному уровню спроса во Франции. А с 2035 года потребление ежегодно должно будет снижаться на 3 миллиона баррелей, что, свою очередь, соответствует спросу Японии, которая в настоящее время является четвертым по величине потребителем в мире.

Brent от TradingView

Планы по нулевым выбросам все больше расходятся с нынешними краткосрочными тенденциями на рынке, утверждает Блас. «Вполне возможно, что спрос на нефть упадет к 2050 году, но будет ли он резко падать в течение нескольких месяцев и каждый год в течение следующего десятилетия? Нет», — подытожил он.

Ранее Блас констатировал, что Европа побеждает в газовой войне с Россией, и помогает ей в этом чистая удача в виде теплой погоды. По его мнению, возвращение к супервысокой стоимости газа нынешней зимой, как это было в августе 2022 года, уже невозможно.

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Данил Дмитриев
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