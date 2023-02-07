EIA: Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти Brent на 2023 год до $83,63 за баррель

Управление энергетической информации Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год до 83,63 доллара за баррель. Ранее прогнозировали стоимость в 83,1 доллара. Об этом говорится на сайте EIA.

По данным ведомства, средняя цена Brent в 2024 году останется без изменений — 77,57 долларов за баррель.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2023 год был также повышен до 77,84 доллара за баррель — в январе цена оценивалась в 77,18 доллара, а прогноз на 2024 год также остался без изменений на уровне 71,57 доллара за баррель.

Ранее крупный американский инвестбанк Goldman Sachs предсказал мировому рынку дефицит нефти к 2024 году из-за нехватки добывающих мощностей. По прогнозу банка, спрос может превысить предложение уже к маю 2023 года.