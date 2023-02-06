Миру предсказали дефицит нефти в 2023 году

Goldman Sachs предсказал миру дефицит нефти в 2023 году из-за нехватки мощностей по добыче

Крупный американский инвестбанк Goldman Sachs предсказал мировому рынку дефицит нефти к 2024 году из-за нехватки добывающих мощностей, пишет Bloomberg.

По прогнозу банка, спрос может превысить предложение уже к маю 2023 года, так как санкции сократят экспорт российской нефти, а спрос в Китае, как ожидается, восстановится после окончания локдауна. В таком случае мировые цены на нефть вырастут с текущих 80 долларов за баррель до 100 долларов и выше, так как свободные производственные мощности иссякнут. Инвестиции в эту отрасль последние годы сокращались по всему миру.

Аналитики банка считают, что дефицит мощностей может стать серьезной проблемой к 2024 году. Bloomberg приводит слова министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдулазиза бен Салмана, который осудил недостаток инвестиций в производство нефти, однако заявил, что ОПЕК+ будет проявлять осторожность при принятии решений о наращивании добычи нефти. Однако Goldman Sachs прогнозирует, что организация снимет ограничения на производство и постарается увеличить его в конце 2023 года.

5 февраля ЕС ввел эмбарго и вместе с G7 и Австралией установил потолок цен на нефтепродукты из России. Дипломаты ЕС установили лимит в 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), и в 45 долларов за баррель для товаров с дисконтом (мазут). С 6 февраля к потолку цен на российские нефтепродукты присоединилась Япония.