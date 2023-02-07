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11:52, 7 февраля 2023Интернет и СМИ

Бывший участник КВН словами «нас просто уничтожали» высказался о проекте

Экс-участник КВН Бурковский словами «нас просто уничтожали» высказался о редактуре в игре

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский актер, бывший кавээнщик Андрей Бурковский высказался о сложностях участия в КВН. В шоу «Подкаст Абрамова» на YouTube он заявил, что ему и другим участникам команды зачастую было трудно подстраиваться под требования редакторов телеигры.

По словам Буковского, номера в КВН подвергались строгой редактуре, которую он описал словами «нас просто уничтожали». «Мы приехали, у нас просто вырезали все. А нас разрывало, мы знали, что это круто. Мы знали, и нам сказали: "Нет, это не формат. Это не формат телевизионной игры"», — поделился артист. Он добавил, что ему и другим участникам команды приходилось «ломать себя», чтобы подстроиться под формат проекта.

Бурковский играл в томских командах «Максимум» и «Ударная волна». «Максимум» — чемпионы Высшей лиги КВН 2008 года, дважды чемпионы Премьер-лиги. Благодаря частому участию в телеэфирах команда считалась одной из самых узнаваемых.

Ранее Бурковский рассказал о влиянии КВН на его жизнь. По словам актера, иногда телеигра мешала ему, а иногда помогала.

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Маргарита Щигарева
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