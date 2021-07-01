Бывший участник КВН рассказал о влиянии проекта на его жизнь

Бывший участник команды КВН «Максимум» и актер Андрей Бурковский рассказал, как юмористический проект повлиял на его жизнь. В интервью Софико Шеварднадзе в шоу «Просто о сложном» на YouTube он также порассуждал, почему бывшие участники проекта не становятся актерами.

«В один момент [КВН] мешал, в другой момент — помогал одновременно. В третий момент — ни то ни се, были разные моменты. Мои преподаватели, если хотели меня задеть, они всегда говорили: "Это в КВНе так будешь". И меня это злило очень», — констатировал Бурковский.

Отвечая на вопрос Шеварднадзе о том, почему среди бывших участников КВН практически нет драматических актеров, артист рассказал, что ему пришлось столкнуться с определенными лишениями и сложностями, чтобы сменить профессию. «Я окончил школу-студию, у меня было почти 30 спектаклей в месяц. Это большой опыт», — отметил артист.

«Сложно взять и отменить все корпоративы. Это сложно. Ну просто взять и сказать: "Окей, я не буду зарабатывать деньги сейчас"», — добавил Бурковский и объяснил, что к такой радикальной перемене жизни готовы не все.

Ранее популярный комик, участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев рассказал о постоянных ссорах с другом из КВН, комиком Денисом Дороховым после того, как они ушли на ТНТ.