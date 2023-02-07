Популярный в TikTok цвет волос стал трендом на весну 2023 года

She Finds: цвет волос «вишневая кока-кола» стал трендом на весну благодаря TikTok

Редакторы портала She Finds совместно с парикмахерами назвали цвет волос, который стал трендом благодаря платформе TikTok. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о цвете «вишневая кока-кола», который представляет технику окрашивания в красные и коричневые тона. «В последние несколько лет преобладали холодные и бледно-русые оттенки. Весной 2023 года в моду наконец-то снова вернулись теплые оттенки», — заявила парикмахер Мишель Джейкоби.

При этом колорист Хосе Рохас предупредил читателей, что в самой процедуре необходимо соблюдать баланс красного красителя. «Постарайтесь не добавлять слишком много, потому что вы можете получить бордовый цвет вместо вишневого», — пояснил эксперт. Вдобавок он отметил, что такое окрашивание волос подойдет обладателям более темного или очень светлого цвета лица.

В то же время Джейкоби объяснила, что «вишневая кока-кола» не смотрится на людях, которые имеют желтый или оливковый подтон кожи. «В результате окрашивания клиент может удивиться, что на нем этот цвет смотрится не так ярко, как ему хотелось. Кроме того, он может почувствовать себя с ним неуверенно», — заключила специалист.

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