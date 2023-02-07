Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:14, 7 февраля 2023Ценности

Популярный в TikTok цвет волос стал трендом на весну 2023 года

She Finds: цвет волос «вишневая кока-кола» стал трендом на весну благодаря TikTok

Кадр: @styledbyveronica

Редакторы портала She Finds совместно с парикмахерами назвали цвет волос, который стал трендом благодаря платформе TikTok. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о цвете «вишневая кока-кола», который представляет технику окрашивания в красные и коричневые тона. «В последние несколько лет преобладали холодные и бледно-русые оттенки. Весной 2023 года в моду наконец-то снова вернулись теплые оттенки», — заявила парикмахер Мишель Джейкоби.

При этом колорист Хосе Рохас предупредил читателей, что в самой процедуре необходимо соблюдать баланс красного красителя. «Постарайтесь не добавлять слишком много, потому что вы можете получить бордовый цвет вместо вишневого», — пояснил эксперт. Вдобавок он отметил, что такое окрашивание волос подойдет обладателям более темного или очень светлого цвета лица.

В то же время Джейкоби объяснила, что «вишневая кока-кола» не смотрится на людях, которые имеют желтый или оливковый подтон кожи. «В результате окрашивания клиент может удивиться, что на нем этот цвет смотрится не так ярко, как ему хотелось. Кроме того, он может почувствовать себя с ним неуверенно», — заключила специалист.

Ранее стилист Николь Петти раскрыла популярную стрижку, которая визуально старит женщин. По словам эксперта, зрелым женщинам не следует делать классический боб, поскольку он добавляет несколько лишних лет к возрасту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Землетрясение в Турции сдвинуло литосферные плиты
Актера из «Танцующего с волками» обвинили в растлении детей и создании секты
В России назвали базовое правило безопасности в сети
Учителям предложили разрешить повторно получать бесплатное образование
40-летняя экскаваторщица рассказала о первом сексе с принцем Гарри
Собянин сообщил о поимке тысяч разыскиваемых благодаря видеосистеме Москвы
Украина сняла торговые барьеры на ввоз беспилотников и тепловизоров
Эрдоган объявил чрезвычайное положение на три месяца в пострадавших провинциях
Российская армия нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Угледаре и Водяном
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.