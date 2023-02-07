Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:11, 7 февраля 2023Из жизни

Сотрудница школы похитила куриные крылышки на 106 миллионов рублей

Сотрудницу школы в США обвинили в хищении куриных крыльев на 106 миллионов рублей

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Сотрудница школы в округе Кук, штат Иллинойс, США, похитила более 11 тысяч упаковок куриных крыльев на сумму 1,5 миллиона долларов (106,1 миллиона рублей) и попалась. Об этом сообщает True Crime Daily.

66-летняя директор службы общественного питания Вера Лидделл была арестована после того, как ее обвинили в хищении продуктов. Следствие установило, что она похитила тысячи упаковок куриных крыльев и присвоила более миллиона долларов (70,7 миллиона рублей), принадлежавших школе, где она работала.

Управляющий делами в ходе аудита школы обнаружил факт кражи и узнал, что бюджет на еду превышен на 300 тысяч долларов (21,2 миллиона рублей). Из судебных документов следует, что управляющий делами нашел подписанные Лидделл индивидуальные счета за огромное количество куриных крылышек — продукта, который никогда не подавался студентам, так как содержит кости. Крылышки Лидделл заказывала отдельно от других продуктов. Преступление было совершено между июлем 2020 года и февралем 2022 года.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря 2019
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Женщина подозревается в том, что заказала у поставщика 11 тысяч упаковок куриных крыльев и использовала муниципальные грузовики, чтобы забрать еду. Она расплатилась за крылья из средств школы. Мошенничество началось в разгар пандемии COVID-19, в то время, когда ученикам не разрешалось присутствовать в школе. Даже несмотря на то, что дети учились удаленно, школа продолжала предоставлять им еду, которую могли забирать их семьи. Прокуроры предположили, что куриные крылья и другая еда, которую Лидделл, предположительно, заказывала, так и не была доставлена в школу или предоставлена учащимся.

Общая стоимость похищенной еды составила 1,5 миллиона долларов (106,1 миллиона рублей). Женщину поместили в окружную тюрьму, но отпустили под залог в 150 тысяч долларов (10,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что бывший военнослужащий симулировал слепоту, обманул Департамент по делам ветеранов на крупную сумму и сел в тюрьму. С 1987 по 2017 годы 58-летний мужчина из американского города Маршалл получил почти миллион долларов (70,7 миллиона рублей) в качестве выплат по инвалидности, прикидываясь слепым из-за якобы полученного во время службы повреждения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Германия одобрила поставку 178 танков Украине
Полиция связала 31-летнюю женщину с убийством 36-летней давности
Отсидевший в США за киберпреступления россиянин Мартышев вернется в Россию
Раскрыта связь между психическими расстройствами и экономическим положением
44-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в облегающих лосинах
Мясоед оставил в рационе один продукт вопреки партнерше-веганке и вызвал ее гнев
Заядлая путешественница назвала самую необходимую в чемодане вещь
В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня
Житель российского города подал в суд на Киркорова
Бывшая уборщица назвала самую чистую кабинку в общественном туалете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.