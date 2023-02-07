Первую партию обломков китайского аэростата доставили в ФБР

CNN: первую партию обломков сбитого китайского аэростата доставили в ФБР для изучения

Первая партия обломков сбитого ранее китайского аэростата доставлена в Федеральное бюро расследований (ФБР) для изучения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, пишет ТАСС.

Как рассказали собеседники телеканала, в Пентагоне использовали средства создания радиоэлектронных помех, чтобы ограничить возможность аэростата собирать какие-либо сведения.

Китайский аэростат появился над северной частью США в пятницу, 3 февраля. Некоторое время за ним наблюдали, и американские власти подчеркивали, что это разведывательный аппарат Китая. В свою очередь, в МИД КНР отмечали, что это гражданский аэростат, который по ошибке оказался в небе над США из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Позднее аэростат был сбит американскими ВВС. Обломки, которые, возможно, являются частью аэростата, были замечены на побережье Южной Каролины.